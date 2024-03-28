Kağıthane’de hemşehri buluşması

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde Yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programlarında talep ve öneriler de değerlendiriliyor. Hemşehri buuşmalarında Kağıthane'de yaşayan Sivas, Bitlis, Siirt, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun, Tokat, Kastamonu, Giresun, Rumeli, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum ve İstanbul olan vatandaşlar katıldı.

“KAĞITHANE'MİZE 100'ÜN ÜZERİNDE HİZMET KAZANDIRDIK”

İftar buluşmalarında konuşan Öztekin, “Görevde beş yılı geride bıraktık. Yeni bir döneme hazırlanıyoruz. Sizlere verdiğimiz sözlerin iki katından fazlasını tutarak Kağıthane'mize 100'ün üzerinde hizmet kazandırdık. Bu dönem Anadolu'ya da birçok desteklerimiz oldu. Ülkemiz, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen, dünyada eşine rastlanmamış, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen iki depremi aynı gün yaşadı. Acımız, kelimelerle tarifi olamayacak kadar büyük. Deprem şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza sağlık ve sabırlar dilerim. Deprem, ülkece yaşadığımız tek afet değildi. Hatırlayacağınız üzere; geçen yıllarda Hatay, Muğla ve Antalya’da çıkan yangınların ardından; Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Tüm bu felaket anlarında sahadaydık. Bugüne kadar afet bölgelerine 100 tırdan fazla yardım malzemesi desteğinde ve yangından zarar gören illerimize 20 bin fidan desteğinde bulunduk. Yanı sıra Anadolu'nun çeşitli ilçe ve köylerine meydanlar, spor sahaları, yeşil alan ve parklar kazandırdık. Yeni dönemde de aynı gayretle Anadolu'ya desteklerimiz devam edecek'' dedi.