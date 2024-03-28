13 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 5'i PKK/KCK, 8'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.