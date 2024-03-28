"Ekonomik güven endeksi yüzde 1 arttı"

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; şubay ayında 99 olan ekonomik güven endeksi, mart ayında yüzde 1 oranında artarak 100 değerini aldı. Bir önceki aya göre, tüketici güven endeksi yüzde 0,02 oranında artarak 79,4, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 103,5, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 120,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 113,3, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 oldu.