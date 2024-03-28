Özel: "Seçimlerde Büyükşehir Sayımızı arttıracağız"

Seçime sayılı günler kalırken, Halk TV'de Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin hangi ilçelerde alabileceği konusunda konuşan genel Başkan Özel'in ifadeleri şöyle: "Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli'yi alabiliriz. 4'ünü alırsak çok iyi olur. 31 Mart seçimlerinde güzel gidiyoruz." diye konuştu.

"Malatya'da İnanılmaz Tempo Var"

Deprem bölgesinde kazanabileceklerine dair konuşan Özel. "Malatyaya çok duygusal mı bakıyorum diye düşünüyorum. Sonra kendimi geri çekiyorum. Malatya'da inanılmaz bir tempo var. Herkes Veli Ağbaba'nın kazanıcağına inanıyor ve istiyor. Adıyaman'da zorla aday yaptığımız bir adayımız var. Abdurrahman Tutdere. 6 Şubat depremindi o milletvekili arkadaşımız görevliydi. Evi barkı yıkılan gözü yaşlı teyzeler kürtçe ağıt yakarak, seçimde aday sen ol ifadelerini kullanıyorlardı. Bunun üzerine deprem bölgesinde ankete, mankete bakmadan adayımızı seçtik." dedi.

"Seçim, Yerelden bir denge kuracak"

31 Mart seçimlerinde ne beklediğini söyleyen Özel, "Vatandaş genelde iktidarı, şu şekilde görüyor: onlara verilen tüm yetkiyi orantısız kullandıklarını düşünüyor. Bu yetki kullanımı değildir.Bu. TRT'yi Anadolu ajansı gibi bir kurumları kendi çıkarlarına göre kullanmaktır. 17 Bakan'la İstanbul'da provaganda yürüten ve devletin tüm imkanlarını parti için kullananlara karşı haksız bir güç kullanmaktadır. 31 Mart Seçimi yerelden bir denge kuracak, bunu çok net hissediyorum. Yine bu seçimde, büyükşehir sayımızı arttıracağız." diye söyledi.