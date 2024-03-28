- Asayiş

Aranan hükümlü yakalandı

Adana’da ara sokakta yürürken polis tarafından şüphe üzerine durdurulan ve çeşitli suçlardan aranan Hüseyin Güneş (38) gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan hükümlü yakalandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde ara sokakta yürüyen Hüseyin Güneş’i, durumundan şüphelenip durdurdu. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Güneş’in ‘hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘mala ve kamu malına zarar verme’ suçlarından 21 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis merkezine götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi.

# cezaevi, tutuklama, Ceza, karar, emniyet, Polis, edildi, ilçe

28 Mar 2024 - 10:11 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL