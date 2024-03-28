Aranan hükümlü yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde ara sokakta yürüyen Hüseyin Güneş’i, durumundan şüphelenip durdurdu. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Güneş’in ‘hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘mala ve kamu malına zarar verme’ suçlarından 21 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis merkezine götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.