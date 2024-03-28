Aranan hükümlü yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde ara sokakta yürüyen Hüseyin Güneş’i, durumundan şüphelenip durdurdu. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Güneş’in ‘hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘mala ve kamu malına zarar verme’ suçlarından 21 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis merkezine götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi.