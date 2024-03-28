Kızıldeniz’de 4 İHA imha edildi

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “27 Mart sabahı saat 02.00 ile 02.20 arasında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husi teröristleri tarafından fırlatılan 4 uzun menzilli insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti. Bu İHA'lar bir ABD savaş gemisini hedef alıyordu. ABD veya koalisyon gemilerinde herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi. Bu silahların bölgedeki ticaret gemileri ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirlendi. Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.