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Kızıldeniz’de 4 İHA imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 27 Mart Kızıldeniz raporunda, ABD güçlerinin Husilere ait 4 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.

Kızıldeniz’de 4 İHA imha edildi mask
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CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “27 Mart sabahı saat 02.00 ile 02.20 arasında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husi teröristleri tarafından fırlatılan 4 uzun menzilli insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti. Bu İHA'lar bir ABD savaş gemisini hedef alıyordu. ABD veya koalisyon gemilerinde herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi. Bu silahların bölgedeki ticaret gemileri ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirlendi. Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir” denildi.

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28 Mar 2024 - 10:08 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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