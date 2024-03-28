Gazeteci Tolga Gül hayatını kaybetti

Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobil, yol kenarındaki işaret levhasına çarpması sonucu, Çoruh Postası Gazetesi Sahibi ve eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tolga Gül hayatını kaybederken, TRT Haber Artvin Fatih Tüysüz yaralandı.
Öte yandan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Erkılınç mesajında hayatını kaybeden Tolga Gül'e Allah'tan rahmet, kazada yaralan TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar diledi.
Erkılıç'ın mesajı şu şekilde; "Artvin’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çoruh Postası Gazetesi Sahibi ve eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tolga Gül’e Allah’tan rahmet; aynı kazada yaralanan TRT Haber Muhabiri Fatih Tüysüz’e acil şifalar diliyorum."
Artvin’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çoruh Postası Gazetesi Sahibi ve eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tolga Gül’e Allah’tan rahmet; aynı kazada yaralanan TRT Haber Muhabiri Fatih Tüysüz’e acil şifalar diliyorum.— Cavit ERKILINÇ (@caviterkilinc) March 28, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.