28 Mar 2024 - 09:36- Gündem G:

Gazeteci Tolga Gül hayatını kaybetti

Artvin-Erzurum kara yolunda TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı otomobil kaza yaptı. Kazada Çoruh Postası Gazetesi Sahibi ve eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tolga Gül hayatını kaybetti.

Gazeteci Tolga Gül hayatını kaybetti mask
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Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobil, yol kenarındaki işaret levhasına çarpması sonucu, Çoruh Postası Gazetesi Sahibi ve eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tolga Gül hayatını kaybederken, TRT Haber Artvin Fatih Tüysüz yaralandı. 

Öte yandan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Erkılınç mesajında hayatını kaybeden Tolga  Gül'e Allah'tan rahmet, kazada yaralan TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar diledi. 

Erkılıç'ın mesajı şu şekilde; "Artvin’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çoruh Postası Gazetesi Sahibi ve eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tolga Gül’e Allah’tan rahmet; aynı kazada yaralanan TRT Haber Muhabiri Fatih Tüysüz’e acil şifalar diliyorum." 

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28 Mar 2024 - 09:36 Artvin- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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