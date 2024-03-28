- Asayiş

Yerlikaya: "434 zehir taciri yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-9' operasyonlarında; 1 ton 43 kilo uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 434 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Yerlikaya: "434 zehir taciri yakalandı" mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-9' operasyonlarında; 1 ton 43 kilo uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 434 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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28 Mar 2024 - 09:11 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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