Bingöl'de hazin kaza

Bingöl Elazığ kara yolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alper Nuriçil yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Nuriçil ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, gece saatlerinde kent merkezinde Genç Caddesi’nde M.K. yönetimindeki 38 AFZ 475 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 23 BF 138 plakalı otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.