28 Mar 2024 - 09:00- Gündem G:

Bingöl'de hazin kaza

Bingöl- Elazığ kara yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü. Genç Caddesi’nde de hafif ticari araçla otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de hazin kaza mask
Bingöl'de hazin kaza
Bingöl'de hazin kaza
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 Bingöl Elazığ kara yolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alper Nuriçil yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Nuriçil ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, gece saatlerinde kent merkezinde Genç Caddesi’nde M.K. yönetimindeki 38 AFZ 475 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 23 BF 138 plakalı otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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28 Mar 2024 - 09:00 DHA Bingöl- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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