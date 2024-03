Gölbaşı'na yeni muhtarlık binası

Ramazan Şimşek yönetiminde hayata geçirilen projelerle Türkiye’nin Ankara’nın cazibe merkezi haline gelen Gölbaşı’nın kırsal mahallelerinde de kalkınma hamleleri yapıldı. Alt yapılarına büyük yatırımlar yapılan kırsal mahallelerde, cami ve kültür merkezlerine güneş enerji sistemi, vatandaşların can ve mal güvenliği için önemli noktalara güvenlik kameraları kuruldu. Şehir merkezine göçü önleyen, vatandaşların bütçesine büyük katkısı olan doğal gaz Gölbaşı’nın kırsal mahallelerinde vatandaşlarla buluşturuldu.

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların hayatı kolaylaştıran projelerin yanı sıra yerinde hizmeti güçlendirecek projelere imza attı. Muhtarların, mahalle halkına daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi için Türk kültürünü ve Ankara’nın mimari özelliklerini yansıtan yeni muhtarlık binaları inşa edilirken, vatandaşların sosyal iletişimini güçlendirmek, her yaştan mahalle sakinlerinin bir araya gelebilmesine ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla kültür merkezleri açıldı.

Son olarak Emirler ve Çimşit Mahallelerinin kültür merkezi ve muhtarlık binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Ankara İl başkan yardımcıları ve yöneticileri, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, Çimşit Mahallesi Muhtarı Recep Demirel, Emirler Mahallesi Muhtarı Tahir Şahin, çok sayıda Emirlerli ve Çimşitli vatandaş, belediye meclis üyesi adayları, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları katıldı.

Muhtarlardan Ramazan Şimşek’e teşekkür

Emirler Mahallesi Muhtarı Tahir Şahin açılış töreninde “Ramazan başkanımıza Emirler Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Ne hizmet gördüysek başkanımız döneminde gördük. Bu zamana kadar bu kadar hizmet yapılmamıştı. Ramazan başkanımızdan Allah razı olsun.” diye konuştu.

Çimşit Mahallesi Muhtarı Recep Demirel de “Sayın başkanımızdan çok memnunuz. Çimşit Mahallemize sayamadığımız kadar hizmetleri olmuştur. İlk başta bu kültür merkezi bir eserdir. Doğal gazı yaktık, halı sahamız var, kamerayla köyümüzün güvenliği sağlanıyor. Başkanımızın yolu bahtı açık olsun. Her zaman yanındayız, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

“Mahallelerimizde göç tersine döndü”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de vatandaşların karşısına sadece seçim döneminde değil, her zaman çıktıklarını belirterek “2019’da yola çıktığımızda özümüzde bir sözümüzde bir demiştik. Ayırmadan ayrıştırmadan Gölbaşı için canla başla çalıştık. Seçim çalışması yaparken vatandaşlarımızın karşısına bir gün değil, her zaman çıkacağız, içlerinde olacağız demiştik. Göreve geldiğimizde Gölbaşımızın ve mahallelerimizin eksiklerini biliyorduk. Dersimize çalışarak göreve geldik. Bugüne kadar ne vaat ettiysek yüzde 90’ını tamamladık. Bunlardan bir tanesi 47 tane kırsal mahallemizin 42 tanesine doğal gaz getirdik. Odun, soba derdinden kurtardık, beyefendileri tüp derdinden kurtardık, ceplerine dokunduk. Can ve mal güvenliği için kamera sistemi, cami ve kültür merkezlerimize güneş sistemi kurduk. Mahallelerimizin büyük oranda imar sorununu çözdük. Mahallelerimiz göç veriyordu, bu hamlelerle göç tersine döndü. Eksiklerimiz var mı var. Onları da Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde tamamlayacağız. Bu çalışmaların hepsini, deprem, yangın, savaş ve afetler nedeniyle 2.5 yılda yaptık. “ dedi.

Önümüzdeki süreçte mahallelerin büyüklüğüne göre personel görevlendireceklerini belirten Başkan Şimşek “Bu görevli mahallelerimizin köy konağının, halı sahasının, mezarlıklarının bakımını yapacak.” ifadelerini kullandı.