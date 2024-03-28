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Babacan: "Gelin, 31 Mart’ta makul insanların sesini yükseltelim”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart akşamı sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, insanları DEVA logosu altında buluşmaya çağırdı.

Babacan: "Gelin, 31 Mart’ta makul insanların sesini yükseltelim” mask

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart akşamı sosyal medya hesabından video paylaştı.Yayınladığı videoda tüm halkı DEVA logosu altında bulmaya davet etti. İşte Babacan'ın paylaşımı şöyle: “DEVA Partisi’ne vereceğiniz oy, şehrinizdeki belediye başkanını belki değiştirecek, belki değiştirmeyecek ama çok daha güçlü bir umudu yaşatacak. Birlikte yaşama, barışı yeşertme, hakkı yerden kaldırma mücadelesini yaşatacak. DEVA’ya vereceğiniz her oy, insan onurunu yerlerde süründüren bu yoksulluğa bir itiraz olacak. DEVA’ya vereceğiniz her oy, ‘Biz adalet istiyoruz’ sesi olacak. DEVA’ya vereceğiniz her oy, ayrıştırmanın değil birlikte yaşamanın gücü olacak. Ve çok daha önemlisi, DEVA’ya vereceğiniz her oy, bu ülkede yarın hakkın yerini bulmasını sağlayacak, özgür ve zengin Türkiye’nin yoluna döşenen taşlar olacak. Gelin, 31 Mart’ta DEVA logosunda buluşalım. Hepinizi seçim günü sandığa davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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28 Mar 2024 - 07:54 - Siyaset

Mahreç  Şevval Ateş

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