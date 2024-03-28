Kadıköy’de kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Kerem Temur'un kulandığı 34 KT 058 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Serhat Başkan'ın kullandığı 34 DYJ 257 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Serhat Başkan ve yanındaki Hakan Başkan yola savrularak yaralanırken, otomobil kaldırımdaki dubalara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.