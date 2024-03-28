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Kadıköy’de kaza: 2 yaralı

Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy’de kaza: 2 yaralı
Kadıköy’de kaza: 2 yaralı
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Kaza, saat 00.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Kerem Temur'un kulandığı 34 KT 058 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Serhat Başkan'ın kullandığı 34 DYJ 257 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Serhat Başkan ve yanındaki Hakan Başkan yola savrularak yaralanırken, otomobil kaldırımdaki dubalara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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28 Mar 2024 - 07:48 DHA İstanbul/ Kadiköy- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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