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PKK sempatizanları havalimanında olay çıkardı

PKK Terör örgütü destekçisi bir kişinin Fransa’dan Türkiye’ye sınır dışı edilmesini protesto eden örgüt üyeleri Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nı karıştırdı. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.

PKK sempatizanları havalimanında olay çıkardı
PKK sempatizanları havalimanında olay çıkardı
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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı’nda meydana gelen olayda, ülkede bulunan bir kişi Türkiye’ye sınır dışı edilmesini protesto etmek için PKK örgütü destekçileri havalimanında toplandı. Sınır dışını engellemek için toplanan kişiler havalimanını birbirine katan örgüt sempatizanları havalimanında Türk Hava Yolları (THY) kontuarının önünde toplandı. Çıkan olaylarda biri kadın olmak üzere 3 kişi yaralanırken, havalimanında hasar meydana geldi. Çıkan olaylar bir yolcu tarafından görüntülendi.

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28 Mar 2024 - 07:00 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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