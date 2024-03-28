PKK sempatizanları havalimanında olay çıkardı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı’nda meydana gelen olayda, ülkede bulunan bir kişi Türkiye’ye sınır dışı edilmesini protesto etmek için PKK örgütü destekçileri havalimanında toplandı. Sınır dışını engellemek için toplanan kişiler havalimanını birbirine katan örgüt sempatizanları havalimanında Türk Hava Yolları (THY) kontuarının önünde toplandı. Çıkan olaylarda biri kadın olmak üzere 3 kişi yaralanırken, havalimanında hasar meydana geldi. Çıkan olaylar bir yolcu tarafından görüntülendi.