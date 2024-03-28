"Projelerimizden birincisi kentsel dönüşüm"

Kavuncu, “ İstanbul'un bir deprem problemi var. Projelerimizin birincisi kentsel dönüşüm. Sene 2004 bizim genel başkanımız da o zaman belediye başkan adayı bir canlı yayına çıkıyor. Bütün belediye başkan adayları o gün o programda. İlk soru şu; İstanbul'un deprem riskini nasıl azaltacağız? Bütün adayların da en öncelikli ve tek konuştukları konu. İstanbul'daki 150 bin bağımsız dairenin depreme karşı nasıl güçlendirileceği konusunda herkes projesini anlatıyor. Ayıptır, günahtır. Aradan üç tane AK Parti, bir tane de CHP belediyesi geçmiş. Bugün bana sorduğunuzda benim de İstanbul ile ilgili ilk ve en önceki konum deprem" diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Esenyurt'ta düzenlenen bir iftar programına katıldı. Kavuncu'ya İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız da eşlik etti. Kavuncu, “Muharrem Başkanın bize Esenyurt'ta yapmış olduğu çalışmalarla ışık tutuyor, moral ve enerji veriyor. Onun enerjisi Esenyurt'taki kapsayıcılığı inanın bütün İstanbul'a moral oluyor. Onun için iyi ki varsınız. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

"İYİ Kİ HÜR VE MÜSTAKİL YOL YÜRÜMEYE KARAR VERMİŞİZ"

Kavuncu, “Biz biliyorsunuz bir karar aldık. Artık siyasi hayatımıza devam edeceğiz dedik. Ve iyi ki de bu kararı almışız. Ben her gün yaşadığım olaylardan, bana sorulan sorulardan, gördüklerimden bize karşı nasıl bir muamele, nasıl bir tutum takınıldığını görüyorum. Her gün en az 3-4 kere iyi ki hür ve müstakil yol yürümeye karar vermişiz dedim. En büyük sebebi de şu, siyaset iki şekilde yapılır. Bir inanç ve imanla bir de menfaatle motive olanlar olur. Allah bizleri menfaatle motive olan yani menfaat için heyecanlanan, koşturan kullarından eylemesin. Bizler inşallah imanımız ve inancımızla bu mücadelede var olalım. Hür ve müstakil hareket etme kararını almışız dememin ilk sebebi o. Çünkü gerçekten imanıyla ve inancıyla mücadele etmek isteyenler kaldı. Onlarla beraber çok huzur ve kutlu bir yol yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

“HERHANGİ BİR İTTİFAKIN YANDAŞI OLMAYACAĞIZ"

Kavuncu, “Biz artık herhangi bir ittifakın yandaşı, paydaşı olmayacağız. Bir yandan koptuk, bir başka yere gidiyor diye bize bazen soru soranlar oluyor. Biz iki tarafa da itiraz eden, iktidara muhalefet eden ama 20 yıldır da bu iktidarı devirememiş, sandık yoluyla yenememiş ana muhalefetin de hatalarını görüyor, bunu da zaman zaman eleştiriyoruz. Ana muhalefet dediğimizde bana göre belediyeler eliyle belli bir alanı yönetiyor. İyi günde müstakil olmuşuz çünkü İstanbul'un bir deprem problemi var. Projelerimizin birincisi kentsel dönüşüm. Sene 2004, bizim genel başkanımız da o zaman belediye başkan adayı bir canlı yayına çıkıyor. Bütün belediye başkan adayları o gün o programda. İlk soru şu; İstanbul'un deprem riskini nasıl azaltacağız? Bütün adayların da en öncelikli ve tek konuştukları konu. İstanbul'daki 150 bin karşı bağımsız dairenin depreme karşı nasıl güçlendirileceği konusunda herkes projesini anlatıyor. Ayıptır, günahtır. Aradan üç tane AK Parti, bir tane de CHP belediyesi geçmiş. Bugün bana sorduğunuzda benim de İstanbul ile ilgili ilk ve en önceki konum deprem. Ama bir fark var. 150 bin olan riskli daire sayısı 600 bine çıkmış. Artık bu iki partinin Türkiye'ye verecek hiçbir şey kalmamıştır. Bu iki partinin Türkiye'deki problemleri çözebilme kapasitesi bitmiştir. İnşallah biz akılcı, doğru, dirayetli ve sabırlı politikalarla bu işi çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: ESENYURT'TA NEFES ALAMAZ HALE GELDİK

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Yıldız ise, “Artık Esenyurt'u öyle bir hale getirdiler ki İstanbul'daki büyükşehir adayları özellikle iktidar partisiyle, Ekrem İmamoğlu Esenyurt'u bir üst haline getirdiler. Esenyurt'ta nefes alamaz hale geldik. Öyle bir kampanyalar başlattılar ki pankartlardan, seçim arabaları yetmedi. İmamoğlu tarafından Esenyurt'a bir merkez oluşturdular. Çok yordular. Hakikaten biz de yorulduk. Esenyurt'ta düşününce evlerinde hastası olan, okullarda olan çocuklarımız var. Hastanede tedavi görenler var. Bu kadar gürültüden dolayı inanın oy vermek isteyenler bile bunlara oy vermeyecekler. Esenyurt niye bu kadar bunlar için önemli? İstanbul'un kaderini belirleyecek olan ilçelerden birisi. Elbette önemli. Esenyurt'ta bu kadar niye hassas davranıyorlar? Çünkü hata yaptılar. İki tarafta Esenyurtların istemediği, oy vermeyeceğim dedikleri adaylık tercihinde yanlışa düştüler. O arada bizim adaylığımız söz konusu olunca Esenyurtlulara üçüncü bir yol, üçüncü bir nefes yolunu açtık. Esenyurt'ta panik başladı. Bu da korkuya başladılar. O korkunun işte telaşı bu kadar kampanya yapmalarının sebebi de bu" dedi.

“YARIŞI ZAFERLE KAZANACAK OLAN BİZİZ"

Yıldız, “Esenyurt'u, iki adayla alakalı baktığınız zaman Esenyurt'u tanımadıkları söz konusu. Esenyurtluların da 5 yıl daha kaybetme tahammülünün olmadığını muhtarlarımızla da konuşuyoruz, İnsanlarımızla da konuşuyoruz. Fakat böyle bir algı yaratıyorlar ki yeni yeni oyunlara başlıyorlar. Bakıyorsunuz anket yayınlıyorlar. Ankette bizi biraz daha aşağıda yarışta yokmuşuz gibi bir algı yaratıyorlar. Ama anket vatandaş ve sokak. Sokağa bakıyoruz, sokak öyle değil. Vatandaşla sohbet ediyoruz. Bize gelen mesaj, bize gelen alaka, ilgiye bakıyorsunuz öyle değil. Sessiz bir yükseliş var. Bizi ne kadar 3'üncü gösterseler sonunda yarışı zaferle kazanacak olan biziz" diye konuştu