

Kolon kanseri, sindirim sisteminin son 1,5 – 2 metresindeki kalın bağırsaklarda görülüyor. Ailesinde, özellikle birinci derece akrabalarında kolon kanseri olan kişilerin, akrabalarının kolon kanserine yakalandığı yaşın 10 yıl gerisinden başlayarak düzenli kolonoskopi yaptırması gerektiğini kaydeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, kolon kanserinin, tedavisi mümkün ve önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aytaç Atamer, “45 yaşın üzerindeki herkes mutlaka kolonoskopi yaptırmalı.” dedi.

Kolon kanserinin tedavisi mümkün olan ve önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Aytaç Atamer, kolon kanserinin günümüzde en sık karşılaşılan üçüncü kanser çeşidi olduğunu kaydetti.

Akrabalarının kolon kanserine yakalandığı yaşın 10 yıl gerisinden başlanmalı…

Düzenli kontrolün önemine vurgu yapan Prof. Dr. Aytaç Atamer, “45 yaş üzerindeki herkes, önceden kolonoskopi yapılmadıysa mutlaka yaptırması gerekir. Özellikle ailesinde birinci derece akrabalarında kolon kanseri olan kişilerse, akrabalarının kolon kanserine yakalandığı yaşın 10 yıl gerisinden başlayarak düzenli kolonoskopi yaptırmalı.” dedi.

Prof. Dr. Aytaç Atamer, kanama ya da kansızlık gibi belirtilere sahip olan kolon kanserinin, belirti vermeyebildiğini de ifade ederek, “Sol tarafı tutan kolon kanserleri karşımıza kanamayla gelmekte, sağ tarafı tutanlar ise daha çok kansızlık ile gelmektedir. Bu nedenle takip ve düzenli kolonoskopi, hastalığı yakalamak ve tedavi etmek için son derece önemli.” dedi.

Düzenli kolonoskopi yapılan hastalarda polip varsa çıkartmak mümkün oluyor

Beslenme alışkanlıkları, özellikle sigara ve alkol tüketimi ile kırmızı et ve şarküteri ürünlerinin fazla tüketimi, yağlı gıdaların tüketilmesi, aşırı kilo ve hareketsizliğin kolon kanserinin oluşmasında rol oynadığını da kaydeden Prof. Dr. Aytaç Atamer, kolon kanserlerinin polip aşamasıyla başladığını, zamanla bu poliplerin kanserleştiğini, bu nedenle düzenli kolonoskopi yapılan hastalarda poliplere bakılarak, polip varsa çıkartmanın mümkün olduğunu anlattı.

Günümüzde çok ilerlemiş kolon kanserlerinin bile yayılmadığı sürece bölgeyi çıkartmanın mümkün olduğunu anlatan Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Tedavide, öncelikle cerrahi müdahale bazı durumlardaysa kemoradyoterapi takiben cerrahi müdahale yapılıyor. Kolon kanserinin bulunduğu yer son derece önemli. Ameliyata ona göre karar veriliyor. Önemli olan erken yakalamak. Erken yakalandığı zaman ameliyat kısa ve laparoskopik oluyor ve hastanın iyileşmesi ve toparlanması kolay oluyor.”