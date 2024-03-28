Gölbaşı’nın kapılarını dünyaya açarken, sosyal ve üretken belediyecilik anlayışıyla da vatandaşlara hizmetler götüren Başkan Ramazan Şimşek, yeni dönemde de birbirinden önemli projelere imza atmak için kolları sıvadı. Daha önce dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak sosyal konut projesini duyuran Başkan Şimşek, bir projesini daha açıkladı.

Başkan Şimşek, Oğulbey Mahallesi, Konya Yolu üzerinde kurban pazarına yakın bir konumda TOKİ iş birliğiyle yapılması planlanan yeni sanayi bölgesini duyurdu.

“Kira öder gibi iş yeri sahibi yapacağız”

“Gölbaşı'ndaki sanayi esnafımıza müjdemiz var!” ifadelerini kullanan Başkan Şimşek “Cumhur İttifakımızın gücü Gölbaşı Belediyemizin imkânlarıyla, TOKİ başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda 430 dönümlük arazimizi Gölbaşı Belediyemize tahsisini yaptık. Allah nasip ederse Gölbaşı Belediyesi imkânlarıyla yeni sanayi bölgemizi yapıp, siz değerli sanayi esnafımızı kira öder gibi iş yeri sahibi yapacağız.” dedi.

“Gölbaşı’nda ne vaat ettiysek bir bir hepsini yerine getirdik”

Başkan Şimşek sözlerini “Biz yola çıkarken şunu söylemiştik; özümüz de bir, sözümüz de bir demiştik. Gölbaşı’nda ne vaat ettiysek bir bir hepsini yerine getirdik. İçiniz rahat olsun sizi iş yeri sahibi, mülk sahibi yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.

Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nda yerel ekonomiyi destekleyerek, esnafı güçlendireceklerinin altını çizdi.



Başvurular, belediyenin ana binasında bulunan Hilal Masa'dan yapılabilecek.