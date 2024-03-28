'Yurttaşlarımızla ilgili hiçbir açıklama yok'

Soru önergesinin gerekçesinde Rönesans Rezidans’tan 52 yurttaşa hâlâ ulaşılamadığını dile getiren Nermin Yıldırım Kara, “6 Şubat merkezli depremler neticesinde; Deprem Mağdurları ve Kayıplarıyla Dayanışma Derneği’nin tespit ettiği üzere 42’si çocuk olmakla birlikte en az 145 yurttaşımızın izine hâlâ ulaşılamamıştır. Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesinde bulunan yaklaşık bin kişi kadar yurttaşımızın yaşadığı 250 daireli Rönesans Rezidans da depremde yıkılmış, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre içerisinde 269 kişi hayatını kaybetmiştir. Rezidans yıkıldıktan sonra enkazında yangın çıkmış ve 2 gün boyunca söndürülmemiştir.

İddialara göre çıkan yangın sonucunda enkaz iki gün boyunca yanmıştır. Enkazdan bazı yurttaşlarımızın yanmış bedenleri çıkarılmış ama kayıp ailelerinin DNA’ları ile eşleşmeler olmamıştır. Kayıp yakınlarının kamuoyuna yansıyan açıklamalarına göre, sözü geçen rezidansın depremin simgesi haline gelmesi ve sürekli olarak televizyonlarda gösterilmesi nedeniyle yetkililer durumdan rahatsız olmuş, kendi ifadeleriyle “yukarıdan gelen emirler” neticesinde enkazın bir an önce kaldırılması gerektiği belirtilmiş yapılan arama çalışmaları ise durdurulmuştur. Aradan geçen yaklaşık 14 aya rağmen rezidanstaki kayıplarla alakalı kayıp ailelerine bilgi verilmemektedir. Kayıp ailelerinin dile getirdiği üzere, deprem anında bu rezidansta bulunan 52 yurttaşımıza hâlâ ulaşılamamıştır.

Örneğin depreme rezidansın A2 blokunda yakalanan özel eğitim öğretmeni Tuğba Koşar ile 2 çocuğu Mustafa Kemal Koşar ile Mehmet Akif Koşar’a dair yetkililer hiçbir açıklama yapmamaktadır. Kayıp yakını aileler apar topar kaldırılan enkazın tekrar taranmasını talep etmektedir.” dedi.



ENKAZI TEKRAR TARAYACAK MISINIZ?



Hatay Milletvekili, Ali Yerlikaya ve Mehmet Özhaseki’nin cevaplaması istemiyle 5 adet soru

yöneltti:

- 6 Şubat depremleri sonucu yıkılan Rönesans Rezidans’taki kayıplara ilişkin Bakanlığınızca bir

çalışma yürütülmekte midir?



- Bugüne kadar Rönesans Rezidans’taki kayıplar için Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar

yapılmıştır?



- Kayıp yakınlarının isteği üzerine enkazların tekrar taranması yönünde bir planlama mevcut

mudur?



- Rönesans Rezidans enkazı yeniden taranacak mı?



- Depremde kaybolan yurttaşlarımızın izini sürmek için diğer yetkili Bakanlıklar ve kurumlar ile

ortak hangi çalışmalar yürütülmüştür?

SUNA HANIM’IN FERYADINA KULAK TIKAMAYA DEVAM MI EDECEKSİNİZ?



Önceki gün Cumhurbaşkanına ulaşmak isterken korumalar tarafından şiddetle engellenen kayıp yakını Suna Öztürk’ün feryadına değinen Nermin Yıldırım Kara, “Hem kayıp yakınları hem bizler defalarca kez dile getirdik, soru önergeleri ve araştırma önergeleri verdik, basın açıklamaları yaptık. Yalnızca kaybolan kızını ve iki torununu arayan Suna Hanım’ı miting alanından kovuyorsunuz. Tek bir derdi vardı, Cumhurbaşkanı’na çocuğunun ve torunlarının akıbetini soracaktı. Çalışma yapılması için destek isteyecekti. Kayıplarımız bu kadar mı önemsiz sizler için? Depremzedelere davranışınız bu mu? Şimdi biz önergelerimize cevap bekliyoruz, kaybolan yurttaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.