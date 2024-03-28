Bursa'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir Karayolu Polis Hatıra Ormanı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan Balıkesir istikametine giden Havva Savaş yönetimindeki 10 VZ 963 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ö.T. (24) idaresindeki 06 FN 0940 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Havva Savaş ile yengesi Sevim Savaş, otomobil içinde sıkışırken, karşı şeride geçen TIR, yol kenarındaki refüje düşerek durdu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan TIR sürücüsünü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, otomobil içinde sıkışan Havva Savaş ve yengesi Sevim Savaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Havva Savaş ile Sevim Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.