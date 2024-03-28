Kazada 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Oruçlu köyünde meydana geldi. Yusufeli'nden, şehir merkezine giden Gazeteci Fatih Tüysüz yönetimindeki 34 FZJ 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada, Fatih Tüysüz ile otomobildeki meslektaşı Tolga Gül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolga Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Fatih Tüysüz'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.