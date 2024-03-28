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Kazada 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı

Artvin'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül (48) yaşamını yitirdi, Fatih Tüysüz (37) ağır yaralandı.

Kazada 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı mask
Kazada 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı
Kazada 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı
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Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Oruçlu köyünde meydana geldi. Yusufeli'nden, şehir merkezine giden Gazeteci Fatih Tüysüz yönetimindeki 34 FZJ 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada, Fatih Tüysüz ile otomobildeki meslektaşı Tolga Gül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolga Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Fatih Tüysüz'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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28 Mar 2024 - 02:05 DHA Artvin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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