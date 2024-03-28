"Emekli promosyonları bir haktır"

DİSK EMEKLİ-SEN Genel Sekreteri Fikri Kalender şu ifadelere yer verdi:

"PROMOSYON MÜJDE DEĞİL BİR HAKTIR



DİSK EMEKLİ-SEN araştırmasına göre emekliye müjde adı altında ilan edilerek emeklilere kamu bankalarının promosyon ödemeleri yerel yönetim seçimi öncesi Cumhurbaşkanı tarafından 8 bin lira ile 12 bin lira olarak açıklandı.

Öncelikle emeklilere ödenen promosyon yeni bir uygulama değildir.

2017 yılında hükümet Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Bankalarla bir protokol imzaladı. SGK" nun Kamu Bankalarına ek olarak 18 Özel banka ile anlaşma sağlanmasıyla Mart ayından itibaren emeklilere promosyon ödemeleri yapılmaya başlandı.

Dolayısıyla yedi yıldır süren promosyon ödemelerini müjdeymiş gibi ilan etmek en hafifinden emekliler ile dalga geçmek ve alay etmektir.



Ülkemizde 16 milyon emekli aylığı alan vardır



* Bunlardan 11 milyon 415 bin 311 kişisi YAŞLILIK AYLIĞI alanlardan oluşmaktadır.

* 4 milyon 257 bin 70 kişisi Ölen Sigortalının HAK SAHİPLERİNDEN Oluşmaktadır.

* 327 bin 619 kişisi Malullük, iş kazası, meslek hastalığı, vazife malülleri ve onların hak sahiplerinden oluşmaktadır.

16 milyon emeklinin

* 9 milyon emekli ve hak sahibi

10.000 TL altında aylık almaktadır.

* 2 milyon 900 bin emekli ve hak sahibi

10 bin lira ve 14 bin 950 TL arasında aylık almaktadır.

* 2 milyon 600 bin emekli ve hak sahibi

15.000 TL ile 20 bin 947 TL aylık almaktadır.

* 1 milyon 500 bin emekli

20.947 TL nin üzerinde aylık almaktadır.



Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından Ziraat Bankası 2024 yılı emekli promosyonlar uygulamasına ilişkin bir genelge yayımladı.



Bu genelgeye göre



* 10.000 TL ye ( 10.000 TL hariç ) kadar aylık alanlar için 5.000 TL

* 10.000 TL ile 15.000 TL ( 15.000 TL hariç ) arasında aylık alanlara 8.000 TL

* 15.000 TL ile 20.000 TL ( 20.000 TL hariç ) arasında aylık alanlara 10.000 TL

* 20.000 TL ve daha fazla aylık alanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemelerini açıkladı.

Diğer Kamu Bankaları da bu minval de açıklama yaptılar. Ve üç yıl (36 ay ) için 28 Mart 2024 günü promosyon ödemelerinin hesaplara geçeceğini ifade ettiler.



Böylelikle günü ve seçimi kurtarma peşinde olan akp iktidarı;



✓ 5.000 TL promosyon alacak

9 milyon emekliye

5.000 ÷ 36 ay = 138 TL bir ay

✓ 8.000 TL promosyon alacak

2 milyon 900 bin emekliye

8.000 ÷ 36 ay = 222 TL bir ay

✓ 10.000 TL promosyon alacak

2 milyon 600 bin emekliye

10.000 ÷ 36 ay = 277 TL bir ay

✓ 12.000 TL promosyon alacak

1 milyon 500 bin emekliye

12.000 ÷ 36 ay = 333 TL bir aylık promosyon ücretini kamu bankaları eşliğinde emeklilerin gözlerini boyamış olacak.

Akp iktidarının lütuf ve müjde diye sunduğu promosyon ödemesinin altında yatan, bir taraftan emekli aylıklarının Sefalet ücreti olduğu gerçeğini ört bas etmek ve tepkileri asgariye indirmek, diğer taraftan 16 milyon emeklinin % 73 özel bankalardan emekli aylığı aldığını hesap edersek. Hortumlanan kamu bankalarının işlemlerini artıracak sirkülasyonunu sağlayarak sermaye, para ve kredi mevduat işlemlerindeki zararları hafifletmek ten başka birşey değildir.



Sonuç olarak emekli promosyonları bir haktır. Aynı zamanda emeklilerin kendi paralarının bir karşılığıdır.

Emekliler 2018 yılında asgari ücretin altında kalan aylıklarının yükseltilmesiyle ilgili tepkileri karşılığında verilen iki adet dini bayram ikramiyesinin zararını gördü ve unutmadı. Şimdide yedi yıldır alınan promosyon tezgahını yutmaz yutmayacak.

Bu gün sokaklarda olan emekliler 31 Mart 2024 te sandıklarda olacaktır.



Sadakaya ulufe ye ihtiyacımız yoktur. Biz emeklilerin ihtiyacı insanca yaşamak ve öncesinde ürettiğimiz mal ve hizmetlerin karşılığıdır.

Fikri KALENDER

DİSK EMEKLİ-SEN

Genel Sekreteri 27.03.2024"