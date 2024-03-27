Tarsus'ta belediye başkan adayına silahlı saldırı

Memleket Partisi sosyal medyadan, Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Tarsus Belediye Başkan Adayımız Ozan Bozdoğan’ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkan Adayımızın sağlık durumu iyidir. Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi’ne ve adayımıza değil, demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır. Bu alçakça saldırıyı yapanlar ve yaptıranlar derhal yakalanmalıdır. Saldırılarınıza, baskılarınıza ve alçaklığınıza asla boyun eğmeyeceğiz." ifadeleri yer verildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise, sosyal medya hesabından, "Değerli Tarsuslu hemşehrilerimiz; Bugün, alçakça ve haince bir saldırıyla karşı karşıya kaldık! Belediye Başkan Adayımız Ozan Mehmet Bozdoğan’a Yüksek Mahallesi ziyareti sırasında ateşli silah ile hain bir saldırı düzenlenmiştir. Bu eylemi şiddetle ve nefretle kınıyoruz! Şiddetin ve vahşetin her türüne karşı en sert şekilde tavır alacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu hain saldırının detaylarına ilişkin derinlemesine bir inceleme başlatılmış olup, sonuçları derhal kamuoyuyla paylaşılacaktır. Demokratik süreci hedef alan bu tür saldırıları asla kabul etmeyecek ve gereken tüm adımları atmaktan çekinmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.