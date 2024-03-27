27 Mar 2024 - 22:17- Yaşam G:

Ankara’da Antik Tiyatro ziyaretçilere açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş.” 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle 2000 yıllık Antik Tiyatro’yu Başkentimize kazandırdık” dedi.

Ankara’da Antik Tiyatro ziyaretçilere açılıyor
Video için play'e tıklayın

Abbas SATIR

Ankara Ulus’ta bulunan Roma dönemine ait Antik Tiyatro, 27 Mart Dünya Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle ziyaretçilere açılıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulan Ankara  Büyükşehir Belediyesi Kültür  ve Tabiat Varlıkları Daire  Başkanı Bekir Ödemiş,  restorasyon işlemlerinin tamamlan antik tiyatronun açılışını yapacaklarını belirterek, ” 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü 2000 yıllık Antik Tiyatro’yu  Başkentimize kazandırdık.” dedi. Ankara’nın göbeğinde 2000 yıllık tarihi geçmişi olan bir keşif  Roma Dönemi Antik Tiyatro ve Arkeopark Ulus’ta bulunan Antik tiyatronun kalıntılarına ilk olarak 1982 yılında rastlanmıştır Tiyatronun keşfedilmesiyle birlikte Antik Roma döneminden kalma pek çok obje de bulunmuştur. 

# bekir ödemiş, Antik, Ankara, ulus, Roma, Tiyatro, 27 Mart Dünya Dünya Tiyatrolar Günü, bir, olarak, ilk, mart

27 Mar 2024 - 22:17 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL