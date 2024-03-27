Ankara’da Antik Tiyatro ziyaretçilere açılıyor

Abbas SATIR
Ankara Ulus’ta bulunan Roma dönemine ait Antik Tiyatro, 27 Mart Dünya Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle ziyaretçilere açılıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, restorasyon işlemlerinin tamamlan antik tiyatronun açılışını yapacaklarını belirterek, ” 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü 2000 yıllık Antik Tiyatro’yu Başkentimize kazandırdık.” dedi. Ankara’nın göbeğinde 2000 yıllık tarihi geçmişi olan bir keşif Roma Dönemi Antik Tiyatro ve Arkeopark Ulus’ta bulunan Antik tiyatronun kalıntılarına ilk olarak 1982 yılında rastlanmıştır Tiyatronun keşfedilmesiyle birlikte Antik Roma döneminden kalma pek çok obje de bulunmuştur.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.