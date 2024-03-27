HKP'den CHP lehine karar

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İstanbul'da Fatih Belediye Başkan Adayı Kerim Bütün'ü, CHP'nin Fatih Belediyesi Başkan Adayı Mahir Polat lehine seçimden çektiğini kamuoyuyla paylaştı. HKP, X hesabından yaptığı açıklamada,

"Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP iktidarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin başına ABD-İngiltere ve İsrail tarafından, “Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’ni (BOP’u)” hayata geçirmek için, getirilmiş “Yüzyılın Felaketi” olarak değerlendiriyoruz. Bu proje kapsamında AKP’giller’in görevi, Laik Cumhuriyet’i yok etmek, Türkiye’yi “Ilımlı İslam” adını verdikleri, Taliban Afganistan’ı benzeri faşist bir din devletine dönüştürmek yani şeriatla yönetilen bir ülke haline getirmektir. Ve ayrıca Yeni Sevr demek olan BOP gereğince Türkiye’yi üç parçaya bölmektir. Tabiî İsrail’in güvenliğini sağlamak da bu projenin bir parçasıdır. Nitekim İsrail’in son “Gazze Soykırımı”nda, İsrail’le ticareti kesmek bir yana, Tayyip’in ve Milyar Ali Yıldırım’ın oğullarının “gemicik”leri ve Tayyip’in beşli-yedili şirketleri aracılığıyla ticaret, yüzde yirmi oranında arttırılarak devam ettirilmektedir. Artık bu rezalete AKP tabanından bile tepkiler gelmeye başlamıştır."

"Oylarımız CHP Adayı Mahir Polat’a"

"İşte bu “Yüzyılın Felaketi” AKP iktidarının ülkemizin başından defedilmesi en acil görevdir, demokratlar, sosyalistler, komünistler için. Bu yüzden 31 Mart Yerel Seçimlerinde, seçimlere daha 3-4 ay varken Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut, tutumumuzu hiçbir ikircikliğe yer bırakmaksızın açıklamıştı. Kararımız şuydu: CHP ile AKP’nin oylarının bıçak sırtı olduğu il ve ilçelerde aday çıkarmayacak ve CHP adaylarını destekleyeceğiz. Buna karşılık AKP’nin ya da CHP’nin kazanması kesin olan illerde ve ilçelerde kendi adaylarımızla yarışacağız. Hiçbir pazarlığa, görüşmeye, alışverişe dayanmayan bu ilkeli tutumumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Fakat İstanbul’un Fatih İlçesinde farklı bir durum gelişti. Hep AKP’nin kalesi sayılan Fatih’te süreç içinde bıçak sırtı bir durum oluştu. Yukarıdaki ilke kararımız doğrultusunda Fatih Belediye Başkan Adayımızı, CHP’nin adayı Mahir Polat lehine çekmek, ilkemizin bir gereği oldu. İstanbul Fatih İlçesi Belediye Başkan Adayımız Kerim Bütün’ün adaylığını, adayımızın bizzat kendisiyle de tam bir mutabakatla Mahir Polat lehine geri çekiyoruz. Oylarımız CHP Adayı Mahir Polat’adır. Tüm üyelerimize ve Halkımıza duyurulur." ifadeleri yer aldı.