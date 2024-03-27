Gölbaşı ve Mamak'ta halkı selamladı

Altınok, seçim çalışmaları kapsamında önce Gölbaşı'nda AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte seçim otobüsü ile ilçeyi turladı.

Sonrasında Mamak'a geçen Altınok, burada da AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte ilçedeki vatandaşları selamlayarak hediye dağıttı.

Altınok, buradaki programlarının ardından seçim çalışmaları kapsamında Altındağ ilçesine hareket etti.