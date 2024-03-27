'Kız meselesi' kavgasında öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada E.K.D. (20), tarafından tabancayla vurularak öldürülen Kadem Can Çiçek (16) Gebze'de Beylikbağı Sarı Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gebze Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şüpheli E.K.D.'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.