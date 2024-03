İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bakanların seçim çalışmaları söylemlerine ilişkin, "Bakanlar siyaset yapamaz, bakanlar ileri gidemez' diyorlar. Bu 1960'lardan sonra, tek parti anlayışının Türkiye'de siyasal yapıyı zayıflatmak için söylenen bir yalandır. Bu bakanlar KPSS ile mi atandı? Bu bakanları AK Parti Genel Başkanı, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan atamadı mı? Bu bakanlar, AK Parti üyesi değil mi? Tam tersine çalışmayan, siyaset üretmeyen, ileri gitmeyen bakanları mı istemeliyiz? O yüzden bakanlarımızın siyaset yapması kadar doğal bir şey olamaz" dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kırşehir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Turan, "Bakanlar siyaset yapamaz, bakanlar ileri gidemez' diyorlar. Bu, 1960'lardan sonra tek parti anlayışının Türkiye'de siyasal yapıyı zayıflatmak için söylediği bir yalandır. Bu bakanlar KPSS ile mi atandı? Bu bakanları AK Parti Genel Başkanı, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan atamadı mı? Bu bakanlar, AK Parti üyesi değil mi? Tam tersine çalışmayan, siyaset üretmeyen, ileri gitmeyen bakanları mı istemeliyiz? O yüzden bakanlarımızın siyaset yapması kadar doğal bir şey olamaz. Bunun tartışılması abes. Sistemin değişmesini istiyorsanız gelin sistemin eksiği varsa bunu gözden geçirip tartışalım. Bu başka tartışma konumuz. Fakat 'Bakan, Murat Kurum'a destek istedi' diye tartışma konusu olmaz, olmamalı. Bakanlarımızın hepsi Cumhurbaşkanının atadığı, KPSS ile atanmayan, siyasi iradeyle beraber yol yürüyen insanlardır. Bir bakanlık, kamu görevi yaparken bir ihmali oluyorsa bunu tartışırız. Ama siz bakanımıza üyesi olduğu, mensubu olduğu partiye, 'gitme, adaya oy isteme' derseniz yanlış bir iş yapmış olursunuz" diye konuştu.

'Boş tartışmaların bu ülkeye faydası olmadığını söylemek isterim'

Turan, 6'lı masa hakkında, "Siz zamanında Zafer Partisi'ne gizli gizli bakanlık vaat ederken siyasi olmasın mı dediniz? Siz 6'lı masa, aranızda bakanlar paylaşırken bunlar siyasi olmasın mı dediniz? Siz daha dün Cumhurbaşkanı seçimlerinde İstanbul ve Ankara belediye başkanının tüm görevlerini bıraktırarak il il dolaştırırken aklınıza bu gelmedi mi? O yüzden bir daha söylüyorum. Kamu görevini iyi yapacağız, aksatmayacağız. Daha eski yıllarda ulaştırma, adalet ve içişleri, bu bakanlıklar tarafsız olsun diye değişiklik yapıldı. Ama bu kanun değişti. Bu kanun farklılaştı. Çünkü teknoloji değişti, şeffaflık var. İnsanlar ne yapıldığını görüyor, takip ediyor. Ulaştırmanın eski yıllarda seçim sandığına gitmeyi engellenmesin diye değişmesi öngörülür. Böyle bir ihtimal var mı? Her partinin görevlisi zaten sandık başında. O yüzden bu güncellemeyi toplum yapmış, kanun yapmış. Boş tartışmaların bu ülkeye faydası olmadığını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

'Göreceksiniz daha büyük bir oy farkı ile Erdoğan'a 'evet' diyeceklerdir'

Fatih Erbakan hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Turan, şöyle konuştu: "Yeniden Refah Partisi diye bir parti var. Cumhur İttifakı içinde yer aldı. Beraber görev yaptık. Seçimlerde doğru yerde tavır aldığı içinde halkımız sahip çıktı. Ama şimdi doğru yerde tavır almadığından dolayı farklı farklı dünyaların gündemi olmaya başladı. Fox'ta, Halk Tv'de, Sözcü'de her gün bunlar var. AK Parti'den gram oy tırtıklar mı endişesinden dolayı bunu yapmaya çalışıyorlar. Geçen seçimlerde her gün Ahmet Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Gültekin Bey'i ekrana çıkaran televizyonlar kaldı mı şimdi? Nerede Davutoğlu, nerede Temel Bey, nerede Babacan? Varsa yoksa şu an Fatih Erbakan'ı kullanıyorlar. Onu sevdikleri için değil, Erdoğan'a nasıl zarar veririz diye bunu yapıyorlar. Dün 6'lı partilerde bunu yaptılar, bugün Fatih Erbakan'a bunu yapmaya çalışıyorlar. Bizim milletimiz izzet sahibi, irfan sahibidir. Bu oyunlara asla gelmeyecektir. Göreceksiniz daha büyük bir oy farkı ile Erdoğan'a 'evet' diyeceklerdir."