- Siyaset

Muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza

İstanbul Pendik'de muhtar adayı Şükrü Aydemir, çakarlı araçlarla konvoy yaptı, vatandaşlardan oy istedi. Sosyal edyada büyük tepki alan görüntülerden sonta Pendik Kaymakamlığı, konvoydaki usulsüz çakarlı araçlara işlem yapıldığını açıkladı. Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan iki sürücüye toplam 25 bin 756 lira ceza kesildi.

Muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza
Muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza
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Velibaba Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda muhtar adayı olan Şükrü Aydemir, çakarlı araçlarla konvoy yaparak cadde ve sokaklarda dolaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Pendik Kaymakamlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “ Sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, hali hazırda Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda; görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

İki şoföre 25 bin 756 TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nce başlatılan incelemede, sürücülerin F.T. ve S.T. olduğu belirlendi. İki sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada; araçların tahsis şerhinin bulunmadığı anlaşılırken, F.T. ve S.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun izinsiz çakar/siren tertibatı kullanmak maddesi ihlalinden 12 bin 878 lira, ayrıca araç sahibine de aynı madde uyarınca 12 bin 878 lira olmak üzere toplamda 25 bin 756 lira cezai işlem uygulandı. Araçlardaki siren tertibatı söktürülerek, TCK'nın trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek maddesi gereğince sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Muhtar adayının çakarlı araçlarla konvoy yapması

Muhtar adayının araçtan çıkıp etrafa el sallaması

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27 Mar 2024 - 20:15 DHA İstanbul- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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