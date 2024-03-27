Asılan pankartlar için son kez konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, İstanbul Ataşehir'de, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok!" yazılı pankartlar asıldı. Seçime günler kala böyle bir olayın yaşanmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu X'te tepkisini dile getirdi.

"Bilal'e anlatır gibi” son kez anlatıyorum"

"Sahte pankartçılara; Sahte pankartlardan medet umanlara, Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, Kötü kalpli insanlara… “Bilal'e anlatır gibi” son kez anlatıyorum… "Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez" şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben, "Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor." denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben, Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben, Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben, Bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben.."

Partisinin tüm adaylarına desteğini açıkladı

" Tekrar ediyorum; Patimin bütün adaylarına desteğim tamdır! Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim! Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…" ifadelerine yer verdi.