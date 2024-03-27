Bıçakla saldıran dilenci tutuklandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir lokantada meydana geldi. Çocuğu ile dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre lokantada yemek yiyen S.G.'den sadaka istedi. Güçlü'nün sadaka vermemesi üzerine tartışma çıktı. Kırbaş, yanındaki bıçakla Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin araya girip, Kırbaş'ı uzaklaştırdı. Yaralanan Güçlü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yakaladığı Kırbaç, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Serap Güçlü'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.