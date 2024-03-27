Kuleba, soruları cevapladı

Kuleba, Polonya'nın başkenti Varşova'daki çevrim içi basın toplantısında kısaca konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hindistan'ı ziyaret edeceğini anımsatan Kuleba, Ukrayna ile Hindistan ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ve Hindistan'ı önemli bir küresel güç olarak gördüklerini söyledi.

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artırdığını ve 18 Mart'tan 24 Mart'a kadar ülkesine 190 füze atıldığını aktardı.

Ukrayna'nın neredeyse her gün balistik füze saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Kuleba, ülkesinin güçlü hava savunma sistemlerine ihtiyacının altını çizdi.

Kuleba, "Rusya'nın propaganda söylemlerinin" ne kadar etkili olduğuna yönelik soru üzerine "Rus propagandasının" büyük ölçüde başarısız olduğunu ve Batı ülkelerinin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

"Moskova'daki saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmek yanlış ve absürt"

Kuleba, Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısının Ukrayna ile ilişkilendirilmesinin "yanlış ve absürt" olduğuna işaret ederek, Rusya'nın Ukrayna'yı kötülemek için her şeyi yaptığını öne sürdü.

Güney Kore'nin, Ukrayna'ya sadece "öldürücü olmayan güvenlik yardımı" sağlama kararını sürdürmesiyle ilgili Kuleba, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah göndererek destek olduğunu belirtti.

Kuleba, Seul hükümetine çağrıda bulunarak, ülkesine hava savunma sistemleri sağlanmasını talep etti.

Rusya'nın, Moldova'da düzenlenecek seçimlere medya yoluyla müdahale edeceğini iddia eden Kuleba, Moldova halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Kuleba, Ukrayna ve Polonya arasındaki sorunların ekonomik kaygılardan kaynaklandığını belirterek, halkların arasındaki ilişkilerin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın teslim alacağı F-16 savaş uçakları

Ukrayna'nın bir uluslararası barış konferansına katılmayı nasıl karşılayacağına yönelik Kuleba, 2014-2022 döneminde Rusya ile çeşitli formatlarda yaklaşık 200 kere görüşme yaptıklarını, Rusya'nın bu görüşmelerde anlaşmaya varılmasının önüne geçtiğini belirtti.

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin İsviçre'de yapılmasını kabul ettiği barış zirvesine işaret ederek, Moskova yönetiminin zirveye katılımının öngörülmediğini söyledi.

Zirvede, BM Şartı'nın hedeflerini paylaşan ülkelerin bir araya geleceğini aktaran Kuleba, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'dan temsilcilerin zirvede yer almasını istediklerinin altını çizdi.

Kuleba, Ukrayna'nın yaz ortasında F-16 savaş uçaklarını teslim almasının planladığını aktararak, pilotların eğitimlerinin oldukça iyi geçtiğini söyledi.

Sovyet tipi uçaklardan Batı tipi uçaklara geçtiklerini kaydeden Kuleba, pilotlar ve teknik ekibin F-16'lar konusunda daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

"Erdoğan büyük bir aktör"

Kuleba, "Ukrayna ve Rusya, müzakere masasına dönerse bu süreç, Mart 2022'deki gibi İstanbul'da yürütülebilir mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Şu ana kadar sadece Türkiye, Rus ve Ukraynalı tarafların konuşmasını organize edebildi. Savaşın ilk safhasında gerçekleştirildi. Artık herkesi bir araya getirecek, kimsenin karşı çıkamayacağı nükleer güvenlik, seyrüsefer serbestisi, ticari seyrüsefer ve esir takası gibi konuların ele alınacağı barış formülü zirvesini gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız."

Ukrayna'da barışı sağlamak için bu meselelerin ele alınması gerektiğini vurgulayan Kuleba, "Bundan dolayı Çin, Türkiye ve diğer ülkeler de dahil herkesin katılmasını istiyoruz." dedi.

Kuleba, savaşın sona ermesine yardım etmek isteyen hiçbir ülkeyi reddetmediklerine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, büyük bir aktör. Sadece bölgemizde değil dünya da saygı görüyor." diye konuştu.