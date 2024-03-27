İYİ Parti'li Yıldız'dan esnaf ziyareti

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, Muhammediye Camii’nde düzenlenen bir cenaze törenine katıldı ardından esnafı ziyaret etti. Yıldız, “ Son günlere girdik. Esenyurt’ta 1 milyon nüfus ve 43 mahalle var. Son adaylığını açıklayan birisi olarak gidemediğimiz çok yerimiz oldu. Ulaşamadığımız alanlar oldu. Buraları nasıl tamamlamaya çalıştık? İnternet, sosyal medya, televizyon üzerinden insanlara bir bir ulaşmaya çalıştık. Çünkü çok geniş bir alana sahipti. Şunu gördük ki ulaşmayı başarmışız. Aday olmamızdan mutlu olmuşlar, kararsızlar artık bir karar verdi" dedi.

“Hakkımızda hayırlısı olsun”

Yıldız, “Adayın, Esenyurt'un içinden çıkan birisi olması lazım. Diğer adaylarla bizi kıyaslıyorlar. Bundan dolayıda iki arada sıkışmışlardı. Üçüncü tercih haklarını verdiğimizden dolayı Esenyurtlular tarafından çok takdir gördük. Çok kucakladılar. Fakat şunu çok net görüyoruz ki anket meseleleriyle Esenyurt'ta kafaları karıştırmaya çalışıyorlar. Bu mantığı oluşturarak şu anda rakiplerimiz bunun algısını yaratıyorlar. Ama inanın ki Esenyurt'ta öyle sessiz bir dalga var ki sandığa yansıdığında herkes şok olacak. İnsanların kafasında ya kazanamaz CHP ya da AK Parti önde gibi bir düşünce var. Bizi de onların arkasına almışlar. Ben inanıyorum ki Esenyurt'ta sandıklardan sürpriz yapacak olan biz olacağız. Şu anda dolaştığımız mahallede baktığınız zaman büyük binaların, yüksek katlı binaların beton mezarların olduğu alanlardayız. Burada yaşayanlar da aynı dertten şikayet ediyor. Esenyurt'ta nefes almak istiyor. Değişik olmasını istiyor. Güvende değiller, sokakları güvende değil. Sosyal bir belediyecilik olmadığından dolayı herkes bizi konuşuyor. Onun için de artık son zamanlarımız. Hastayım, yorgunum ama pes etmeyeceğiz. Son dakikaya kadar dolaşacağız. Ondan sonra da tabi ki takdir insanlarımızın olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun. Başka diyecek bir şey yok” diye konuştu.

“Endişeye gerek yok”

Yıldız, “Esenyurt'ta bizi bu gürültülü kampanyalara çok boğdular. Diğer taraftan araçların sayılarından dolayı gürültülü bir ortam oluştu. Esenyurt belki de hayatında ilk kez bu kadar çok gürültülü kampanya yaşıyor. Ama biz geçen hafta Esenyurtlulara gelecekte nasıl bir belediye başkanı olacağımı göstermek için konser düzenledik, iki sanatçımız geldi sahne aldı. İnsanlar konserde 4-5 saat eğlendi. Eşimin üzerine kayıtlı arsayı satarak bunları yaptım. Esenyurt'ta insanlara belediyede Muharrem Yıldız, İBB'de ve iktidarda başka biri var diye korkutuyorlar. Hizmette bir aksama olur mu diye kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Esenyurt'un bütçesi fazlasıyla yeter ve artar. Yeter ki çalmayalım, çaldırmayalım doğru kullanalım. Endişeye gerek yok” ifadelerini kullandı.