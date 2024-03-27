- Yaşam

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da, polisin, 'torbacı'lara yaptığı uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu mask
Büyütmek için resme tıklayın

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde 28 bin 99 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 10 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# Malatya, Uyuşturucu, Operasyon, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü, ISE

27 Mar 2024 - 18:21 DHA Malatya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL