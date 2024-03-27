Malatya'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde 28 bin 99 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 10 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.