Bakan Tekin'den 31 Mart yorumu

Bugün uçakla Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Horasan ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti. Burada partililer ve vatandaşlarla görüşen Bakan Tekin, yaptığı konuşmasında sevdikleri ve güvendikleri belediye başkan adayları için hem kefil hem de referans olduklarını söyledi. Yerel seçimlerin sadece belediye başkanlarının seçildiği bir seçim olmadığını belirten Tekin, bunun 14-28 Mayıs'ta ilk yarısı oynanan maçın ikinci yarısı olduğunu ifade etti. Seçimlere o yüzden ısrarla sahip çıktıklarını ifade eden Tekin, belediye başkanlarına destek istedi.

31 Mart'ta vatandaşların iki oyuna talip olduklarını anlatan Tekin, "Bir tanesi Horasan Belediye Başkan Adayımız Recep başkana bir tanesi de Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet başkana. Bulunduğum ortamlarda Recep başkanın bize getirdiği bütün işlerin takipçisi olacağım ama bütün bunların bir tane şartı var. Recep başkan seçilecek ama sıradan bir çoğunlukta seçilmemesi lazım. Erzurum'daki en yüksek oy oranını yakalayacak. Türkiye'de seçmen kitlesinin yaklaşık yüzde 70-80'inin, Anadolu insanının ruhunun Cumhur İttifakı ruhuyla örtüştüğüne inanıyorum. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi yapı aslında, Türkiye'de 'milliyetçi muhafazakar' dediğimiz toplumun 70-80'i eder. Şimdi totalde baktığımızda yüzde 70-80'e hitap ediyorsa bu, Erzurum'da bir kere Cumhur İttifakı'nın oyunun kesinlikle yüzde 70-80'in üstünde olması lazım. Ben bu anlamda Cumhur İttifakı'ndaki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hep beraber inşallah Türkiye'yi yerli ve milli bir düşünceden beslenen, yerli ve milli hareket eden, ülkesini seven, ülkesinin birlik ve beraberliğini önemseyen bir kitle olarak Cumhur İttifakı'nın hep beraber tabanının da yukarıdaki tavana sahip çıkacağına inanıyorum. 31 Mart'ta bunu inşallah hep beraber göreceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmasında eğitim konusunda Horasan'a yatırım programına aldıkları okulların müjdesini veren Tekin, Horasan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Bakın Tekin okul girişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Horasan programının ardından Pasinler ilçesine geçen Bakan Tekin, AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Bakan Tekin burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye gerçekten zor günlerden geçiyor. Bunları her gün televizyonlarda, haber programlarında, adaylarla ilgili tartışmalarda görüyorsunuz. Adaylar çıkıyorlar, paralar dağıtıyorlar. Masaların üstünde dolarlar, paralar dolu. Kaynağını kimse sormuyor, nereden geliyor bunlar? Bunların hepsi bu ülkenin kaynakları arkadaşlar. Yani sizin, bizim ödediğimiz vergilerle, sizin bizim gelirimizden yapılan kesintilerle elde edilen paralar. Birileri bu paraları perişan ediyor, kendi aralarında dağıtıyorlar. Rant paylaşımının içine girmişler. Ellerinde ne tür güçleri varsa kullanarak Türkiye'deki Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı zayıflatmaya çalışıyorlar. Yerli ve milli olmayan unsurlar bir araya gelmişler, başka partilerle birleşmişler, başka kimlikler altında bir araya gelmişler. AK Parti'de zamanında siyaset yapmış insanları transfer etmişler. Derdiniz ne diyorum, seçilecek misiniz? Hayır seçilmeyeceğiz. Yüzde kaç oy alacaksınız? Yüzde 3, yüzde 5 oy alacağız. Peki ne amacınız? Amacımız AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na kaydettirmek. Arkadaşlar insanın bu kadar kinle, bu kadar hırsla hareket etmesi için artık zihnin arkasında başka şeylerde olması gerekiyor. Böyle bir şeye müsaade etmemeliyiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde kişisel hırsları, kişisel kinleri sebebiyle Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilerin kazanmasına bizler vesile olmamalıyız. Bunun için hep beraber mücadele edeceğiz inşallah."

Bakan Tekin konuşmasından sonra Alvarlıefe Anadolu Lisesi'nin ziyaret etti. Bakan Tekin burada da çiçeklerle karşılandı.