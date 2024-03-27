Trabzon'da göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, içme suyu isale hattı çalışmaları esnasında gerçekleşen göçükte, toprağın altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçenin Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. Müteahhit firma tarafından sürdürülen Of- Hayrat Grup İçmesuyu projesinde, iddiaya göre hatta test amaçlı verilen tazyikli su göçüğe neden oldu. 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Proje alanına gelen ekipler, iş makinesi destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.