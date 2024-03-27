10 milyon yıllık fosil bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.Y.'nin Erkilet Mahallesi'ndeki adresinde fosiller bulundurduğu bilgisini aldı. Adrese yapılan operasyonda şüpheli Ç.Y. yakalandı. Evdeki aramalarda 10 milyon yıl öncesi Miyosen dönemine ait olduğu belirlenen 8 parça fosil ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Aralarında deniz canlılarının da olduğu değerlendirilen fosillerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.