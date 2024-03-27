Şanlıurfa'da 28 torbacı tutuklandı

Şanlıurfa'da, polis ve jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 114 şüpheliden, 28'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 1 haftada ortaklaşa operasyonlar gerçekleştirdi. Kent merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarda 29 kilo 200 gram skunk, 4 kilo 711 gram esrar, 543 gram metamfetamin, 72 gram bonzai, 1 gram eroin ve 3 bin 334 uyuşturucu hap ele geçirildi, 114 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.