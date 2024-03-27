Şanlıurfa'da 28 torbacı tutuklandı

Şanlıurfa'da, polis ve jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 114 şüpheliden, 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 1 haftada ortaklaşa operasyonlar gerçekleştirdi. Kent merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarda 29 kilo 200 gram skunk, 4 kilo 711 gram esrar, 543 gram metamfetamin, 72 gram bonzai, 1 gram eroin ve 3 bin 334 uyuşturucu hap ele geçirildi, 114 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.