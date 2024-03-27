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Rize'de fırtına çıktı

Rize'de etkili olan fırtına Pazar ilçesi sahilinde dev dalgalar oluşturdu. Yetkililer sahil kenarından uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Rize'de fırtına çıktı
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan fırtına Karadeniz kıyılarında dev dalgalar oluşturdu. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın neden olduğu dalgalar kıyı şeridini aşıp, yer yer Karadeniz Sahil Yolun kadar ulaştı. Yetkililer yer yer 3 metre yüksekliğe ulaşan dalgaların hakim olduğu sahil şeridinden uzak durulması konusunda vatandaşlara uyarılar bulundu. Trafik polisleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını yoğunlaştırarak, sürücüleri uyardı.

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27 Mar 2024 - 13:25 DHA Rize- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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