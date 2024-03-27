Rize'de fırtına çıktı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan fırtına Karadeniz kıyılarında dev dalgalar oluşturdu. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın neden olduğu dalgalar kıyı şeridini aşıp, yer yer Karadeniz Sahil Yolun kadar ulaştı. Yetkililer yer yer 3 metre yüksekliğe ulaşan dalgaların hakim olduğu sahil şeridinden uzak durulması konusunda vatandaşlara uyarılar bulundu. Trafik polisleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını yoğunlaştırarak, sürücüleri uyardı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.