Yabancı öğrenciler bu duruma ne diyecek?

Geçtiğimiz günlerde Karabük Üniversitesi için öğrenciler tarafından açılan itiraf sayfasına gelen mesajlarda bazı öğrencilerin Afrikalı öğrencilerden cinsel yolla bulaşan HPV ve HIV gibi hastalıklara yakalandığının iddia edildi.
Olayın kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşmesinin ardından tartışmalarda peş peşe geldi. Sosyal medyanın gündemini çalkayan bu konuyla ilgi Üniversite'nin sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Üniversite yetkilileri yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirtti. Hürriyet'ten alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu öğrencilerin ' Sağlık Kurulu Raporu' alma zorunluluğu getirildiği belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.