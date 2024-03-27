27 Mar 2024 - 12:45- Gündem G:

Yabancı öğrenciler bu duruma ne diyecek?

Bazı öğrencilerin Afrikalı öğrencilerden cinsel yolla bulaşan HPV ve HIV gibi hastalıklara yakalandığının iddia edilmesinin üzerine Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildiği iddia edildi.

Yabancı öğrenciler bu duruma ne diyecek? mask

Geçtiğimiz günlerde Karabük Üniversitesi için öğrenciler tarafından açılan itiraf sayfasına gelen mesajlarda bazı öğrencilerin Afrikalı öğrencilerden cinsel yolla bulaşan HPV ve HIV gibi hastalıklara yakalandığının iddia edildi.

Olayın kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşmesinin ardından tartışmalarda peş peşe geldi. Sosyal medyanın gündemini çalkayan bu konuyla ilgi Üniversite'nin sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. 

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Üniversite yetkilileri yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirtti. Hürriyet'ten alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu öğrencilerin  ' Sağlık Kurulu Raporu' alma zorunluluğu getirildiği belirtildi. 

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27 Mar 2024 - 12:45 Karabük- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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