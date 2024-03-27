İngiltere'de 'İsrail'e silah satışı dursun' talebi

İngiltere'de 134 milletvekili ve Lord, İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısını içeren bir mektubu İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a iletti. Mektupta, “Birleşik Krallık'ın İsrail'e silah ihracatı yapması kabul edilemez” denildi.

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, mektuba ilişkin açıklamasında, “İsrail'in savaş suçlarına ortak olmamalıyız. Ancak İsrail Gazze'de İngiliz yapımı silahlar kullanıyor ve hükümetimiz hala ona silah satıyor. İşte bu nedenle bugün, İşçi Partisi, Muhafazakârlar, SNP, Liberal Demokratlar ve diğer partilerden 134 milletvekili ve Lord ile birlikte silah satışlarının askıya alınması çağrısında bulundum” dedi.

Sultana’nın paylaştığı ve İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’a gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

“İsrail'in saldırılarında yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 32 binden fazla Filistinli öldürülmüştür. İsrail bombardımanı evler, hastaneler, okullar ve temizlik tesisleri de dahil olmak üzere sivil altyapının yüzde 80'ini yok etti ya da ciddi şekilde hasar verdi. Gazze'nin kuzeyinde açlık tehlikesi baş göstermiş olup, çocuklar açlıktan ölmeye başlamıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğerleri İsrail'in bu saldırıda uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ettiğini belirtmiştir. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in saldırısının Soykırım Sözleşmesini 'makul bir şekilde' ihlal ettiğini söylemiştir.

Bu bağlamda, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatı yapması kesinlikle kabul edilemez. Hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk kapsamında. İngiltere yapımı silahlar Gazze'de kullanılıyor. Örneğin, hükümet İsrail F-16 savaş uçaklarının parçaları için ihracat lisansı vermektedir. Birleşmiş Milletler soruşturmasına göre, Ocak ayında Gazze'de Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Filistinliler için Tıbbi Yardım'dan bir acil sağlık ekibinin bulunduğu bir yerleşkede İngiliz doktorları bombalayan muhtemelen bu jetlerden biriydi.

Bugün İsrail ordusu tarafından uygulanan şiddetin boyutu çok daha ölümcüldür, ancak Birleşik Krallık hükümeti harekete geçmekte başarısız olmuştur. Diğer ülkeler harekete geçiyor. Bu nedenle sizi İsrail'e silah transferine yönelik ihracat lisanslarını derhal askıya almaya çağırıyoruz.”