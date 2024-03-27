Dağ keçileri görüntülendi

Sivas Suşehri ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaban hayatının zengin olduğu 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kayalık yamaçlarda gezinen dağ keçileri kameralara yansıdı. Yoldan geçen sürücüler de keçileri fark edip araçlarından indi, cep telefonu kamerasıyla da görüntülemeye çalıştı. Yaklaşık 10 keçi dağda bir süre gezindikten sonra kayboldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.