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Dağ keçileri görüntülendi

Sivas'ta, Geminbeli Geçidi yakınlarında gezen dağ keçileri, kameralara yansıdı. Yoldan geçen ve keçileri fark eden sürücüler, araçlarından inip, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Dağ keçileri görüntülendi mask
Dağ keçileri görüntülendi
Dağ keçileri görüntülendi
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Sivas Suşehri ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaban hayatının zengin olduğu 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kayalık yamaçlarda gezinen dağ keçileri kameralara yansıdı. Yoldan geçen sürücüler de keçileri fark edip araçlarından indi, cep telefonu kamerasıyla da görüntülemeye çalıştı. Yaklaşık 10 keçi dağda bir süre gezindikten sonra kayboldu.

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27 Mar 2024 - 12:19 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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