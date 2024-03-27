Servis otobüsü binanın korkuluklarına çarptı

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında, Işıklar Caddesi istikametinden Çelebi Mehmet Bulvarı yönüne doğru giden İbrahim İ. (45) yönetimindeki 16 S 5310 plakalı servis otobüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, park halinde 16 VL 668 plakalı minibüse, ardından da bir binanın önündeki demir korkuluklara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada servis otobüsü ve minibüs zarar gördü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.