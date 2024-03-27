- Asayiş

Servis otobüsü binanın korkuluklarına çarptı

Bursa'da, freni boşalan servis otobüsü, park halindeki minibüse, ardından da binanın önündeki demir korkuluklara çarptı.

Servis otobüsü binanın korkuluklarına çarptı mask
Servis otobüsü binanın korkuluklarına çarptı
Servis otobüsü binanın korkuluklarına çarptı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında, Işıklar Caddesi istikametinden Çelebi Mehmet Bulvarı yönüne doğru giden İbrahim İ. (45) yönetimindeki 16 S 5310 plakalı servis otobüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, park halinde 16 VL 668 plakalı minibüse, ardından da bir binanın önündeki demir korkuluklara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada servis otobüsü ve minibüs zarar gördü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

# Servis, Otobüs, minbüs, korkuluk, Bina, bir, edildi, Polis, Sağlık

27 Mar 2024 - 12:15 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL