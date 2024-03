Tosun: "Denizden su arıtılması gerek"

AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçimlere 4 gün kala çalışmalarına hız verdi. Esnaf ziyaretleri, gençlik buluşmaları, mahalle iftarları başta olmak üzere kentin birçok alanında temaslarını sürdüren Tosun, gittiği yerlerde Bodrum için yapmayı planladığı projelerini anlatıyor. Kentin kronik hale gelen su sorunu başta olmak üzere altyapı, ulaşım, trafik ve sosyal-kültürel projelerini gerçek belediyecilik anlayışıyla çözeceğini ifade eden Tosun, "Turizm sezonunu ilk etapta 3 aydan 6 aya çıkarmayı planlıyoruz. Bodrum'u gerçek anlamda kültür ve sanat şehri haline getirip 12 ay etkinliklerin yapıldığı, festivallerin ve konserlerin düzenlendiği, spor turizmine yönelik çalışmaların yapıldığı, gastronomiyle ilgili rotaların oluşturulduğu bir merkez haline getireceğiz" dedi.

'BODRUM'UN KAYBEDECEK ZAMANI YOK'

Bodrum'da yaşanan su sorunu nedeniyle yazın acilen denizden su arıtılması gerektiğini belirten Tosun, "Bodrum'un kaybedecek zamanı yok, kısır çekişmelerden uzak duruyoruz. Devlet Su İşleri ve Büyükşehir Belediyemizle görüştük bununla ilgili bir proje geliştirdik. Kesinlikle bu yaz acilen denizden su arıtmak durumundayız. Başka türlü bu açığı kapatma şansımız yok. Yağışlarımız az barajlardaki su rezervlerimiz bu sene de maalesef düşük. Geyik Barajı'ndaki su rezervi yüzde 50, Mumcular Barajı'nın ise yüzde 15 ile yüzde 20 arasında olduğunu biliyorum. Suyumuzun önemli bir kısmını da şebeke kaybıyla yolda kaybettiğimizi düşünerek kesinlikle acilen denizden su arıtarak vatandaşımızın bu sene yaz sezonundaki su ihtiyacını ve devamındaki su ihtiyacını acilen karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Devamında bizim Devlet Su İşleri'nin yatırım programında olan Milas Çamlıca yakınlarında bir Bodrum Barajı projesi var. O projenin ne eksiği varsa ÇED ile ilgili sıkıntılar olduğunu biliyorum. Onları takip etmek gerekirse vatandaşlarımızla beraber toplantı yapıp, Bodrum Barajı'nın inşaatının bir an önce yapılması konusunda devletimiz tarafından her türlü girişimi destekleyeceğiz. O baraj yapıldığında 65 milyon metreküpün üzerinde su tutma kapasitesi olacak. Baraj yaplırsa, Bodrum'un su probleminin çözüleceğini düşünüyoruz. Deniz suyundan su arıtmak geçici bir çözüm, kalıcı çözüm odur" dedi.

"Önümüzdeki süreçte bahçesi, yeri müsait olan binalarda ve yeni ruhsat vereceğimiz binalarda da özellikle su depoları yaptırmak suretiyle yağmur suyu hasadına yönelik bir çalışma yapmayı düşünüyoruz" diyen Tosun, şöyle devam etti: "Bu yeterli mi, değil. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hem de Büyükşehir Belediyemizle eşgüdüm içerisinde çalışmak suretiyle atık suyumuzu arıtıp geri kullanımıyla ilgili projeler geliştireceğiz ki bir Su Yönetim Planı hazırlayıp devreye sokabilelim. Bodrum Belediyesi olarak Bodrum Yarımadası'nda suyu nasıl tasarruflu kullanacağız, vatandaşımızı bu konuda nasıl bilinçlendireceğiz, belediyemiz bu konuda neler yapacak, kamu kurumları neler yapacak, suyu nasıl geri kazanacağız ve yağmur suyunu nasıl hasat edeceğiz bunların hepsinin adını bir su yönetim planında ortaya koymak ve bunu devreye sokmak suretiyle genel bir çalışmada yapmayı düşünüyoruz."

'ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILDA BODRUM'UN TRAFİK SORUNUN ÇÖZECEĞİZ'

Yeni yollarla birlikte Bodrum'un trafik ve ulaşım sorununu çözeceklerine dikkati çeken Tosun, "Bodrum'umuzda kış aylarında bile ciddi bir ulaşım ve trafik sorunu var. Bununla ilgilide projelerimiz hazır, öncelikle Karayolları'nın 2024 yatırım programında olan Torba-Yalıkavak-Gümüşlük arasındaki önemli bir kısmı tünelle geçiş olan çevreyolu projesini destekliyoruz. Bunun yatırıma dönüşmesi için her türlü girişimi destekleyeceğiz, takipçisi olacağız. Aynı zamanda beraberinde Torba-Yalıkavak arasındaki bugüne kadar bir türlü yapılamayan, bölünmüş yol projesi uygulanamayan büyükşehrin sorumluluğundaki yolun kesinlikle projelendirilip öncelikle Büyükşehir üzerinden eğer bütçesi yetmiyor ise bu yolun Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından görüşmelerini yaptık, altındaki patlayan su borularını değiştirmek suretiyle bölünmüş yol olarak kullanıma hazır hale getirip Bodrum'un ulaşım ve trafik sorununu o anlamda çözmeyi düşünüyoruz. Bununla birlikte Torba'dan güney istikametinden devam edip şehrin içerisinden geçen ve Turgutreis'e kadar uzanan E -330 kara yolundaki kavşakları, yan yol bağlantılarını, trafik işaret ve levhalarını bütün giriş çıkışlarını yeniden düzenlemek suretiyle Bodrum'umuzun ulaşım ve trafik sorununu çözmeyi düşünüyoruz. Bazı bölgeleri yayalaştıracağız, yeni imar yolları açacağız. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Bodrum'daki trafik ve ulaşım sorununu büyük oranda çözeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'ALTYAPI ÇALIŞMALARIIN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLANMASI İÇİN ELİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Kanalizasyon atıklarının dere ve oradan denize aktığını belirten ve denizlerin kirlendiğini söyleyen Mehmet Tosun, şöyle devam etti: "Altyapı problemlerimiz var. Bodrum'da bu röportajı yaptığımız sırada bazı bölgelerde kanalizasyonlarımız dereye oradan da denize akıyor ve denizimi kirletiyor. Birçok bölgedeki arıtma tesislerimiz eksik. Kanalizasyon altyapımız yok. Bunları hızlı bir şekilde projelendirip büyükşehir belediyemiz üzerinden eğer bütçe yeterli değilse de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son Torba Kanunu'yla birlikte altyapıları yapma yetkisi var. Bakanlık üzerinden bu yatırımları hızlı bir şekilde yapmak suretiyle denizimizi kirletmemek, doğamızı ve çevremizi korumak üzere hızlı bir şekilde altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla ilgili elimizden geleni yapacağız. Beraberinde dere ıslahlarımız var. Yağmur yağdığında yollar dereye dönüşüyor, dere yatakları taşıyor. Bunlarla ilgilide hem Devlet Su İşleri hem de Bodrum Belediyesi, büyükşehir belediyesi olarak eşgüdüm içerisinde çalışmak suretiyle sorunun değil çözümün bir parçası olacağız."

'BODRUM'U HAK ETTİĞİ BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURACAĞIZ'

Vatandaşın derdine derman olmaya geldiklerini vurgulayan Tosun, "31 Marttan sonra inşallah seçildiğimizde sıradan bir belediye başkanın ötesinde kamu kurumlarıyla iyi ilişkiler geliştiren, merkezi hükümetle çalışmaları koordine eden takibini yapan büyük şehir belediyesi nezdinde Bodrum'un hakkını hukukunu savunan buradaki yatırımların bir an önce eksikliklerin tamamlanmak suretiyle Bodrum'un hak ettiği belediyecilik hizmetlerine bir an önce kavuşmasıyla ilgili her türlü gayreti ve çabayı sarf edeceğiz. Bunun için çalışıyoruz, Bodrum'un kaybedecek zamanı yok. Kısır çekişmelerden uzak duruyoruz. Rakiplerimiz sahada sık sık polemik yaratmalarına rağmen biz hiç o polemiklere girmiyoruz, gülerek cevap veriyoruz. Benim ve ekibimin derdi, musluktan akmayan su. Vatandaşımın problemini ben de Bodrum'da yaşıyorum, Bodrumluyum. Biz vatandaşımızın derdiyle dertlenen bunları çözüme kavuşturmak üzere çalışan bir ekibiz. Bütün bunları yaparken de diyoruz ki Atatürk'ün izinde Cumhuriyet değerlerine bağlı milli ve manevi değerlere saygılı bir belediyecilik yapacağız. Bodrum'u hak ettiği gerçek belediyecilik hizmetiyle bir an önce buluşturacağız" ifadelerini kullandı.