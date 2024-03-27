GGYD Ailesi geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde verilen iftar yemeğine AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur’un da davetliler arasında bulunduğu iftar yemeğine GGYD üyeleri yoğun katılım gösterdi.

GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının sabır ve hoşgörü ayı, dayanışma ve yardımlaşma duyguları gibi önemli erdemlerin kazanıldığı bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Allıoğlu, “GGYD’nin geleneksel iftar programında, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ramazan ayında birbirimizi daha iyi anlar ve empati kurma yetimizi daha da güçlendiririz. Ramazan ayı; barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer ve büyük bir nimettir. Ramazan ayı sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır” dedi.

Ramazan ayının ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı, onlara yardım edildiği bir ay olduğunu vurgulayan Allıoğlu, “Bu amaçla geçen hafta başlattığımız yardım kolilerini 2000’den fazla aileye ulaştırabilmenin huzurunu yaşıyoruz. Katkılarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayının kentimiz, ülkemiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinde ayrıca semazen gösterisi ve sanat müziği dinletisi yapıldı. Yemeğin ardından davetlilerle sohbet eden Allıoğlu, misafirlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.