Almanya'dan otomobil ve yedek parça ihracatı Kırgızistan'a yüzde 5500, Kazakistan'a yüzde 720, Ermenistan'a yüzde 450 ve Gürcistan'a yüzde 340 arttı. Ekonomist Robin Brooks bu ürünlerin, bu ülkeler üzerinden Rusya'ya gideceğini iddia etti.

Ekonomist Robin Brooks X hesabından yaptığı açıklamada "Almanya'nın otomobil ve parça ihracatı (mavi) Kırgızistan'a %5500, Kazakistan'a %720, Ermenistan'a %410, Gürcistan'a %330, Türkiye'ye %175 ve Azerbaycan'a %53 artış gösterdi. Bu ihracat artışı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra başladı, dolayısıyla bu malların Moskova'ya gideceği açık. Bunun durması gerekiyor..." sözlerine yer verdi.