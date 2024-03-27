Rusya'ya Amborgo Deliniyormu?

Almanya'dan otomobil ve yedek parça ihracatı Kırgızistan'a yüzde 5500, Kazakistan'a yüzde 720, Ermenistan'a yüzde 450 ve Gürcistan'a yüzde 340 arttı. Ekonomist Robin Brooks bu ürünlerin, bu ülkeler üzerinden Rusya'ya gideceğini iddia etti.
Ekonomist Robin Brooks X hesabından yaptığı açıklamada "Almanya'nın otomobil ve parça ihracatı (mavi) Kırgızistan'a %5500, Kazakistan'a %720, Ermenistan'a %410, Gürcistan'a %330, Türkiye'ye %175 ve Azerbaycan'a %53 artış gösterdi. Bu ihracat artışı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra başladı, dolayısıyla bu malların Moskova'ya gideceği açık. Bunun durması gerekiyor..." sözlerine yer verdi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.