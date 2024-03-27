- Dünya

Rusya'ya Amborgo Deliniyormu?

Almanya'dan otomobil ve yedek parça ihracatı Kırgızistan'a yüzde 5500, Kazakistan'a yüzde 720, Ermenistan'a yüzde 450 ve Gürcistan'a yüzde 340 arttı. Bu ürünler, bu ülkeler üzerinden Rusya'ya mı gidecek?

Rusya'ya Amborgo Deliniyormu? mask
Rusya'ya Amborgo Deliniyormu?
Haber albümü için resme tıklayın

Almanya'dan otomobil ve yedek parça ihracatı Kırgızistan'a yüzde 5500, Kazakistan'a yüzde 720, Ermenistan'a yüzde 450 ve Gürcistan'a yüzde 340 arttı. Ekonomist Robin Brooks  bu ürünlerin, bu ülkeler üzerinden Rusya'ya gideceğini iddia etti.

Ekonomist Robin Brooks X hesabından yaptığı açıklamada "Almanya'nın otomobil ve parça ihracatı (mavi) Kırgızistan'a %5500, Kazakistan'a %720, Ermenistan'a %410, Gürcistan'a %330, Türkiye'ye %175 ve Azerbaycan'a %53 artış gösterdi. Bu ihracat artışı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra başladı, dolayısıyla bu malların Moskova'ya gideceği açık. Bunun durması gerekiyor..." sözlerine yer verdi.

Rusya'ya Amborgo Deliniyormu?

# Rusya, Ambargo, Almanya, otomobıl ve parca ıhracatı, etti, sonra, Türkiye, Otomobil

27 Mar 2024 - 11:05 Ankara- Dünya

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL