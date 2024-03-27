- Dünya

Rusya’dan insanı yardım

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Gazze’ye insani yardım taşıyan IL-76 tipi askeri kargo uçağının Mısır’ın El Ariş kentinde bulunan havalimanına doğru yola çıktığını duyurdu.

Rusya’dan insanı yardım
Rusya’dan insanı yardım
+2
Video için play'e tıklayın

EMERCOM’dan yapılan açıklamada, “Uçak El Ariş şehrindeki havalimanına uçtu. Acil durum bakanlığına ait IL-76 uçağında 29 tondan fazla ürün bulunuyor. Tahıl, un, şeker ve diğer uzun süreli depolama ürünleri, kişisel hijyen ürünleri Gazze’ye ulaştırılacak. Yardımların çoğu Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Hükümeti'nin girişimiyle toplandı. Mısır’da kargo, Gazze sakinlerine yönlendirecek olan Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edilecek. İnsani yardım misyonunun başlangıcından bu yana Rus EMERCOM'un 20 uçuşuyla toplam 480 tondan fazla kargo teslim edildi” denildi.

# Rusya, Gazze, dünya, Yardım, edildi

27 Mar 2024 - 11:04 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL