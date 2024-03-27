Rusya’dan insanı yardım

EMERCOM’dan yapılan açıklamada, “Uçak El Ariş şehrindeki havalimanına uçtu. Acil durum bakanlığına ait IL-76 uçağında 29 tondan fazla ürün bulunuyor. Tahıl, un, şeker ve diğer uzun süreli depolama ürünleri, kişisel hijyen ürünleri Gazze’ye ulaştırılacak. Yardımların çoğu Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Hükümeti'nin girişimiyle toplandı. Mısır’da kargo, Gazze sakinlerine yönlendirecek olan Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edilecek. İnsani yardım misyonunun başlangıcından bu yana Rus EMERCOM'un 20 uçuşuyla toplam 480 tondan fazla kargo teslim edildi” denildi.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.