Rusya’dan insanı yardım

EMERCOM’dan yapılan açıklamada, “Uçak El Ariş şehrindeki havalimanına uçtu. Acil durum bakanlığına ait IL-76 uçağında 29 tondan fazla ürün bulunuyor. Tahıl, un, şeker ve diğer uzun süreli depolama ürünleri, kişisel hijyen ürünleri Gazze’ye ulaştırılacak. Yardımların çoğu Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Hükümeti'nin girişimiyle toplandı. Mısır’da kargo, Gazze sakinlerine yönlendirecek olan Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edilecek. İnsani yardım misyonunun başlangıcından bu yana Rus EMERCOM'un 20 uçuşuyla toplam 480 tondan fazla kargo teslim edildi” denildi.