- Asayiş

Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü

İzmit’te Mert Pala (22), evde birlikte içki içerken çıkan kavgada ağabeyi Murat Pala’yı (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü mask
Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü
Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte içki içen Mert Pala ve ağabeyi Murat Pala arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Pala, ağabeyini boğazından bıçakladı. Mert Pala'nın ihbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Murat Pala’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Pala'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Mert Pala ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# ağabeyiniöldürdü, bıçaklama, Cinayet, şüpheli, sokak, edildi, ISE, bir, Devlet, Polis, Sağlık

27 Mar 2024 - 10:42 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL