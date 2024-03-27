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PKK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nin gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren ve Yunanistan'dan eylem amacıyla gönderilen örgüt üyelerinin sınır geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

PKK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı mask

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketine(DGH) yönelik soruşturma yürütülüyor. DGH içinde faaliyet gösteren illegal sokak eylemleri yapabilecekleri ve yönlendirebilecekleri değerlendirilen, Yunanistan'dan eylem amacı ile gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri tespit edilen 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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27 Mar 2024 - 10:38 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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