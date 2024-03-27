Taş Kağıt Makas yeni bölümüyle ekrana geliyor

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut’un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini konu alan dizinin yeni bölümünde Umut yıllardır beklediği ana kavuşur. Fecir Emirkıran’ın gözlerine bakarak meydan okur, büyük savaşı başlatır. Umut’un tehlikeye dönüşmesini istemeyen Fecir ise sorunu kökünden bitirmeye kararlıdır; ceza evinde yatan Rıza ile ilgili bir planı vardır.

Tarık Yalman davasını kazanmak üzere olan Umut, Tarık aleyhine ortaya çıkan delille sarsılır. Yeni bir adım atmaya hazırlanırken karşısında Harun Yakar’ı bulur. Emirkıranlar’a sağlam bir darbe vurmak isteyen Umut, Harun engelini aşıp; Tarık Yalman davasını kazanabilecek midir?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ yeni bölümü ile bu akşam 20:00’de Kanal D’de ekrana gelecek.