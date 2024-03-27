- Magazin

Taş Kağıt Makas yeni bölümüyle ekrana geliyor

KANAL D’nin MF Yapım imzalı dizisi ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Taş Kağıt Makas yeni bölümüyle ekrana geliyor mask
Taş Kağıt Makas yeni bölümüyle ekrana geliyor
Taş Kağıt Makas yeni bölümüyle ekrana geliyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut’un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini konu alan dizinin yeni bölümünde Umut yıllardır beklediği ana kavuşur. Fecir Emirkıran’ın gözlerine bakarak meydan okur, büyük savaşı başlatır. Umut’un tehlikeye dönüşmesini istemeyen Fecir ise sorunu kökünden bitirmeye kararlıdır; ceza evinde yatan Rıza ile ilgili bir planı vardır.

Tarık Yalman davasını kazanmak üzere olan Umut, Tarık aleyhine ortaya çıkan delille sarsılır. Yeni bir adım atmaya hazırlanırken karşısında Harun Yakar’ı bulur. Emirkıranlar’a sağlam bir darbe vurmak isteyen Umut, Harun engelini aşıp; Tarık Yalman davasını kazanabilecek midir?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ yeni bölümü ile bu akşam 20:00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

# taşkağıtmakas, yenibölüm, kanald, ISE, ile, bir

27 Mar 2024 - 10:26 DHA İstanbul- Magazin

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL