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Ardahan'da kar yağışı sürüyor

Ardahan’da kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle Hanak, Damal ve Çıldır ilçelerinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerince gece gündüz mesai yürütülerek yeniden ulaşıma açılıyor.

Ardahan'da kar yağışı sürüyor
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Ardahan'da  iki gündür aralıksız yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Hanak, Çıldır ve Damal ilçelerinde iki bin rakımın üzerindeki çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer iki metreye ulaştığı köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz mesai yürüterek yolları yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, fırtınanın etkisiyle kapanan köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

# Ardahan, kar yağışı, olumsuz hava şartları

27 Mar 2024 - 10:15 DHA Ardahan- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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