Ardahan'da kar yağışı sürüyor

Ardahan'da iki gündür aralıksız yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Hanak, Çıldır ve Damal ilçelerinde iki bin rakımın üzerindeki çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer iki metreye ulaştığı köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz mesai yürüterek yolları yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, fırtınanın etkisiyle kapanan köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.