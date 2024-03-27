Artık bambaşka biri!

Kısmetse Olur programının önceki yarışmacısı olan Cansel Çördük, son sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde. Özellikle Eser West ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Çördük, Türkiye'yi terk etmesiyle hatıralarda yer etmişti.
Yurt dışında farklı bir yaşam sürdüren ve dikkat çekici değişimiyle bilinen eski Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, cesur tercihleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak siyah elbisesiyle görüntü veren eski yarışmacı, hayranlarından olumlu tepkiler aldı. "Çok değişmişsin" yorumlarının yanı sıra "Bu halin çok güzel" gibi olumlu yorumlar da yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.