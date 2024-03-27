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Artık bambaşka biri!

Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Çördük, sık sık dikkat çeken değişimiyle gündeme geliyor. Yurt dışında yaşayan Çördük, son sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha ilgi odağı oldu. Çördük'ün paylaşımı, takipçilerinden olumlu geri bildirimler aldı.

Artık bambaşka biri! mask
Artık bambaşka biri!
Artık bambaşka biri!
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Kısmetse Olur programının önceki yarışmacısı olan Cansel Çördük,  son  sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde. Özellikle Eser West  ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Çördük,  Türkiye'yi terk etmesiyle hatıralarda yer etmişti.

Yurt dışında farklı  bir yaşam sürdüren ve dikkat çekici değişimiyle bilinen eski Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, cesur tercihleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son  olarak siyah elbisesiyle görüntü veren eski yarışmacı, hayranlarından olumlu tepkiler aldı. "Çok değişmişsin" yorumlarının yanı sıra "Bu halin çok güzel" gibi olumlu yorumlar da yapıldı.

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27 Mar 2024 - 10:02 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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