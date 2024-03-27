Artık bambaşka biri!

Kısmetse Olur programının önceki yarışmacısı olan Cansel Çördük, son sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde. Özellikle Eser West ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Çördük, Türkiye'yi terk etmesiyle hatıralarda yer etmişti.

Yurt dışında farklı bir yaşam sürdüren ve dikkat çekici değişimiyle bilinen eski Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, cesur tercihleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak siyah elbisesiyle görüntü veren eski yarışmacı, hayranlarından olumlu tepkiler aldı. "Çok değişmişsin" yorumlarının yanı sıra "Bu halin çok güzel" gibi olumlu yorumlar da yapıldı.